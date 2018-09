SP tem 2º maior índice de lentidão pela manhã: 136 km

Hoje, os piores pontos estavam na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 9,3 quilômetros de lentidão, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim, e no Corredor Norte-Sul, com 8,6 quilômetros de morosidade, sentido Aeroporto de Congonhas, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as pistas expressa e local da Marginal do Tietê tinham retenção no sentido Castelo Branco. Na expressa, o motorista enfrentava 7,3 quilômetros de lentidão da Ponte Aricanduva até a Ponte Cruzeiro do Sul, enquanto a local tinha 7,2 quilômetros de tráfego intenso, do Hospital Vila Maria até a Rua Massinet Sorcinelli.