SP tem 21 voos cancelados com paralisação na Europa

A fumaça que se espalha pelo continente, em razão da erupção do vulcão Eyjafjallajokull, na Islândia, prejudica a visibilidade e fecha aeroportos europeus. Segundo informações da assessoria de imprensa da Infraero em Cumbica, 11 partidas e 10 chegadas programadas para todo o sábado foram canceladas até o momento.

Os voos que deveriam partir de Guarulhos hoje com destino à Europa e que foram cancelados tinham como destino Paris (4 voos), Frankfurt (2), Londres (2), Amsterdã (1), Munique (1) e Zurique (1). As chegadas canceladas tinham como origem aeroportos de Paris (4 voos), Frankfurt (2), Londres (2) e Buenos Aires (1) - este último voo, operado pela British Airways, partiria de Londres e faria uma parada na capital argentina.

Boletim da Infraero disponível no site do órgão da internet, atualizado às 13 horas, mostra que apenas um voo internacional foi cancelado no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão) e outro no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre.

A Infraero recomenda que passageiros com voos para a Europa programados para hoje entrem em contato com as companhias aéreas para obter informações sobre as partidas e novos agendamentos, caso seja necessário.