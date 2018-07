SP tem 24 atropelamentos a menos após fiscalização

A fiscalização, iniciada no dia 8, foca três enquadramentos do Código de Trânsito Brasileiro: deixar de dar preferência aos pedestres sobre a faixa de segurança; não dar preferência quando os pedestres não terminaram de atravessar uma rua (mesmo que o semáforo já esteja aberto); e não dar a preferência aos pedestres quando o motorista virar em uma rua transversal.

Os dois primeiros casos são considerados infrações gravíssimas com multa de R$ 191,53 e perda de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A terceira situação é considerada infração grave, sujeita a multa de R$ 127,69 e 5 pontos na CNH. Inicialmente, a ação está concentrada nas regiões central e na Avenida Paulista, as primeiras a receber os orientadores de travessia do Programa de Proteção ao Pedestre, lançado em 11 de maio.