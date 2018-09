SP tem 24 pontos de alagamentos e 140 km de lentidão

A zona sul é a que apresenta maior morosidade, 43 km de engarrafamento. A Marginal do Tietê é a via mais complicada, com 12,9 km de congestionamento, no sentido Ayrton Senna, na pista local, da ponte Júlio de Mesquita Neto até a ponte Aricanduva; no mesmo sentido, na pista expressa, tem 11 km de lentidão, da ponte Júlio de Mesquita Neto até o Sport Club Corinthians.

Entre as vias intransitáveis por alagamento estão a Avenida Aricanduva, pelo transbordamento do Rio Aricanduva; a Rua Chico com a Avenida Guilherme. A Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello tem três pontos intransitáveis, em ambos os sentidos.

Ocorrências

O Corpo de Bombeiros atendeu, até as 19h desta segunda-feira, aproximadamente 125 ocorrências na Grande São Paulo, em razão das chuvas. Os atendimentos se dividem, em sua maioria, entre pessoas ilhadas em veículos e residências.

Segundo os Bombeiros a maioria das ocorrências está localizada nas zonas leste, oeste e norte, além das cidades de Guarulhos e Mogi das Cruzes. Ainda não há informações sobre o número de feridos em consequência das chuvas.