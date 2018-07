SP tem 34 praias impróprias para banho Boletim divulgado pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) mostra que 34 das 136 praias monitoras nos litorais sul e norte do Estado e na Baixada Santista estão impróprias para o banho hoje. Em Santos, a balneabilidade está ruim em todas as sete. As praias com problemas de balneabilidade no litoral Sul são, além de Santos: Ilha Comprida (praia do Centro); Peruíbe(Avenida São João, Parque Turístico e Balneário São João Batista); Itanhaém (Centro, Jardim Cibratel, Balneário Gaivota, Estância Balneária e Jardim São Fernando); Mongaguá (Santa Eugênia e Agenor de Campos), São Vicente (Milionários, Gonzaguinha e Itararé); Praia Grande (Canto do Forte e Flórida); Guarujá (Perequê) Litoral Norte: São Sebastião (Boracéia, Arrastão, Pontal da Cruz e Deserta); Ilhabela (Armação, Siriúba, Itaguaçu, Pinto, Viana e Perequê); Caraguatatuba (Prainha), Ubatuba (as duas de Itaguá, Rio Itamambuca, Toninhas e Perequê-Mirim). Balsas - A travessia por balsas nesta tarde de sábado ocorrem dentro do tempo de espera em fila considerado normal, segundo a empresa de Desenvolvimento Rodoviária S/A (Dersa). Apenas a travessia no sentido Santos-Guarujá, que opera com seis balsas, apresenta um tempo de espera de pelo menos 35 minutos, 15 minutos a mais que o padrão. As demais travessias seguem desta maneira: Ilhabela-São Sebastião com cinco embarcações; Guarujá-Bertioga com duas embarcações; Iguape-Juréia, Cananéia-Continente e Cananéia-Ilha Comprida com uma embarcação cada.