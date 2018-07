SP tem 36 semáforos apagados e dois alagamentos

A CET afirma que os pontos de alagamento estão localizados na Rua Santo Américo com a Rua Maestro Torquato, na zona sul, e na Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Luis Pacheco, na zona norte. A CET informa ainda que há 16 semáforos em amarelo intermitente.

São Paulo tem 20 km de congestionamento, com a maior lentidão na Marginal do Tietê, diz a CET. A pista expressa tem 4,8 km de filas, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte das Bandeiras e o Viaduto Júlio de Mesquita Neto.