SP tem 37 pontos de alagamentos; 20 são intransitáveis

O tráfego estava totalmente paralisado em importantes avenidas da cidade, como a Radial Leste, Avenida Pedro Álvares Cabral, Rangel Pestana e Avenida do Estado. Por conta do transbordamento do Córrego Ipiranga, na altura da Avenida Dr.Ricardo Jafet com a Rua Coronel Diogo, o CGE colocou em estado de alerta a região do Ipiranga às 17h10.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava às 17h15 62 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas, a maioria na zona oeste da cidade.