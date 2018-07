SP tem 72 novos buracos nas ruas por hora Época de chuva é sinônimo de centenas de buracos a mais nas ruas de São Paulo - em média, surge um a cada 50 segundos nas ruas e avenidas, ou 72 por hora. Por dia, são de 1.500 a 2 mil buracos novos, de acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. E a Prefeitura afirma que a situação melhorou para os motoristas em 2009, depois que foram recapeados, em 4 anos, 1.029 quilômetros de ruas e avenidas. Entretanto, esse programa sofreu um corte orçamentário e está paralisado. Números do governo mostram que, em janeiro e fevereiro, foram fechados em média 1.520 buracos por dia - um total de 85.129 até ontem. Nos períodos de chuva forte, como neste início de ano, o asfalto da capital se esfacela em uma velocidade muito maior do que a possibilidade de manutenção pelo serviço de tapa-buracos. Segundo a Prefeitura, há um ?déficit? a ser coberto de cerca de 480 crateras a cada 24 horas. ?O recapeamento é a solução mais eficaz contra o aparecimento dos buracos, em vez dos remendos?, diz a especialista em pavimentos da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), Liede Bernucci. ?A chuva acelera muito o surgimento de buracos porque a água tira a resistência do solo, que já vai acumulando os danos com o trânsito?, diz. ?Mesmo em faixas onde rodam veículos pesados, como na Avenida dos Bandeirantes, na zona sul, muitas vezes o asfalto é do tipo comum. Falta planejamento.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.