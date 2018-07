SP tem 8 pontos alagados; Congonhas volta a operar

Metade dos pontos de alagamento estava na zona oeste, sendo três intransitáveis. Um dos pontos intransitáveis era na Praça Pascoal Martins - próximo à Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda - e a via interditada pelo alagamento era a que se desloca no sentido bairro-centro.

A Avenida Sumaré, também na zona oeste, estava alagada e intransitável perto da Praça Marrey Júnior, no sentido bairro do Limão. A Avenida Marquês de São Vicente, também na zona oeste, estava alagada perto da Rua Beta nos dois sentidos.

A Marginal Pinheiros tinha um ponto de alagamento no sentido sul, próximo a ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, mas o tráfego não foi bloqueado. Na Marginal do Tietê, perto da Ponte da Casa Verde, havia um ponto de alagamento, mas sem comprometer o trânsito na via.

Na zona sul, havia um ponto de alagamento com o bloqueio da via na Avenida Interlagos, próximo à Avenida Sargento Geraldo Santana. Havia outros dois pontos de alagamento na Avenida Nossa Senhora do Sabará e na Avenida Vitor Manzini, mas o trânsito fluía bem.

Próximo das 20h desta sexta-feira, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) registrava 55 km de congestionamento na capital paulista, sendo que a zona oeste era a mais atingida, com 21 km. A zona sul registrava 19 km de congestionamento, seguida pela zona leste (7 km), centro (4 km) e norte (4 km).

Congonhas

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, ficou fechado em duas ocasiões nesta tarde - entre as 15h45 e 16h15, e entre 18h25 e 19h15 - e pouco depois funcionava com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Na quinta-feira (14), as chuvas também deixaram o aeroporto inoperante por cerca de uma hora, das 17h48 às 18h40.