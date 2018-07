SP tem 9 pontos de alagamento, mas chuvas diminuem

Hoje, já foi registrada em média 13,7mm de precipitação, valor que equivale a 11% do esperado para outubro. Após 11 dias com chuvas, o acumulado médio desta primeira metade do mês, considerando os índices coletados até as 13 horas de hoje, é de 63 mm, o correspondente a 51% da precipitação prevista para o mês.

Segundo os meteorologistas do CGE, a previsão é de que as chuvas persistam até o fim da tarde, variando de intensidade, pois novas áreas já se deslocam do interior em direção à faixa leste paulista. Com isso, mantém-se a condição para deslizamentos e formação de alagamentos. Amanhã, o tempo se mantém instável e chuvoso ao longo do dia.