SP tem a temperatura mais alta do ano desde fevereiro A cidade de São Paulo registrou hoje a temperatura mais alta do ano desde o dia 12 de fevereiro. O termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, zona norte da capital, marcou 32,1ºC às 15h. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, a temperatura foi ainda mais alta, de 32,9ºC.