SP tem ao menos 17 quedas de árvore devido à chuva

À tarde, na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, uma pessoa ficou ferida após uma árvore de grande porte cair sobre dois carros. O acidente aconteceu na Rua José António Coelho. Uma viatura dos bombeiros foi para o local. A vítima foi socorrida e levada para o pronto-socorro Vergueiro. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Na Rua Estados Unidos, no Jardim Paulista, também foi registrada queda de árvore, que teria atingido quatro veículos. Não há informações sobre a existência de feridos nesta queda.

Segundo os bombeiros, uma árvore caiu em cima de quatro veículos na Rua Estados Unidos, 450, no Jardim Paulista. Uma equipe segue para o local.

No mesmo horário, outra árvore de grande porte caiu na Alameda Lorena, perto da Rua Augusta, na região central. Ninguém se feriu, mas a via chegou a ficar totalmente bloqueada até às 16h55. A faixa da direita da Rua da Consolação também foi interditada também após a queda de uma árvore, na altura do número 2.302, sentido bairro. Não há previsão para liberar o local. As demais quedas não foram especificadas pela CET.