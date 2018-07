SP tem chuva acima da média prevista para o mês

Acumulado

Conforme o banco de dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), até as 13h de hoje, a cidade acumulou 245,5mm de chuva - 2,7% a média prevista para o mês, que é de 239mm. Ao longo do mês, 24 dias registraram chuvas, enquanto apenas três permaneceram com tempo seco. Os mais chuvosos foram os dias 15 e 19. Ambos acumularam índice médio de 25,8mm.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima do mês foi observada no dia 25, com 30,9ºC. Já a mínima foi registrada nesta sexta-feira, com 15,5ºC.

Janeiro de 2011

Em 2011, o mês de janeiro encerrou com apenas dois dias sem chuvas, e acumulado de 412mm, 72% acima da média prevista para o mês. O maior índice pluviométrico foi observado no dia 10, com 52mm. Do início do mês até o dia 27, a capital havia registrado 253mm.

A máxima de janeiro do ano passado foi 33,8ºC, observada no dia 30. Já a mínima foi registrada em 24 de janeiro, com 18,2ºC, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Previsão

A previsão do CGE para esta tarde é que as chuvas persistam de maneira contínua, de intensidade fraca a moderada. Com o solo encharcado, permanece a condição para deslizamentos de terra e pontos de alagamento.

No sábado, 28, a previsão é de nuvens sobre toda a faixa leste do Estado, ocasionando chuvas leves e sensação de frio. As temperaturas ficam abaixo do normal para a época com mínima de 15ºC e máxima de 23ºC.

No domingo, 29, o céu fica nublado, com algumas aberturas de sol no decorrer do dia. Não há expectativa de chuva. Os termômetros oscilam entre 16ºC e 25ºC.