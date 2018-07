SP tem congestionamento acima da média nesta manhã A cidade de São Paulo tem trânsito acima da média nesta manhã. Às 9 horas, a capital registrava 112 quilômetros de vias congestionadas, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O principal ponto de lentidão era a pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. A via registrava tráfego lento da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.