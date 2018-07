SP tem congestionamento acima da média pela manhã

As vias mais engarrafadas eram a Marginal do Pinheiros, na pista expressa, sentido Interlagos, com 5,6 km de morosidade da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso, e na pista expressa da Radial Leste, com 4,6 km de tráfego intenso do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk, no sentido centro.

Durante a manhã, os trens das linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô circularam com restrição de velocidade por causa da chuva. Neste início da manhã, choveu de forma fraca em diversos bairros da capital paulista. A garoa foi causada pelo deslocamento de uma frente fria que atua entre o litoral sul do País e o Estado de São Paulo.