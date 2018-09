SP tem dia dos namorados com temperatura baixa o dia dos namorados foi frio em São Paulo, capital. A mínima, neste sábado durante o dia, chegou a 16,8ºC, igualando a temperatura mais baixa registrada no primeiro dia do mês. Segundo o Instituto Climatempo, uma massa polar de ar, vinda do sudeste, foi a responsável pelo frio intenso. Para a madrugada é esperada a marca de 7ºC.