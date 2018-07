SP tem dia ensolarado e máxima pode alcançar de 30ºc

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no final da tarde, áreas de instabilidade ganham força com a chegada de uma brisa marítima, o que aumenta a nebulosidade e provoca chuvas na forma de pancadas isoladas na capital. Podem ocorrer pontos de maior intensidade com raios, rajadas de vento e potencial para alagamentos transitáveis.

O tempo não deve mudar muito durante a semana, já que persistem as condições de sol, variação de nuvens e temperaturas elevadas. Os termômetros devem variar entre mínimas de 19ºC e máximas em torno dos 28ºC. As chuvas continuam a ocorrer na forma de pancadas, concentradas no final das tardes. Há risco para chuvas mais intensas com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para queda de árvores e alagamentos.