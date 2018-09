SP tem dia ensolarado e máxima prevista de 26ºC

Para a tarde, a previsão é de sol entre poucas nuvens e a temperatura máxima pode chegar aos 26ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo, não há expectativa de chuva para o final de semana.

Amanhã e na segunda-feira, o tempo fica estável e o sol aparece entre poucas nuvens na Grande São Paulo e capital paulista. Por conta disso, as temperaturas oscilam entre mínimas de 12ºC e máximas de 28ºC. Atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar que no período da tarde podem atingir valores próximos aos 30%.

Neste domingo, ainda há possibilidade de névoa úmida ao amanhecer e céu nublado durante a noite.