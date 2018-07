SP tem dia mais quente do inverno, com 31,8 ºC

De acordo com o Inmet, a madrugada deste sábado também foi a mais quente do inverno, com 17,9 ºC, contra 17 ºC medidos no dia 7 de julho, a máxima anterior. A umidade baixa (25%) levou a Defesa Civil a decretar estado de atenção às 13h10 na cidade.

Se as previsões se confirmarem, a temperatura continuará em alta neste domingo, com máxima de 32 ºC ao longo da tarde. O domingo deve ser quente e seco, mas a quantidade de nuvens aumenta e podem ocorrer chuviscos à noite na zona sul.

No Estado como um todo, a aproximação de uma frente fria pelo Oceano Atlântico promove mudança de circulação nos ventos no leste e sul paulistas. A nebulosidade volta a aumentar de forma significativa ao longo dia no Vale do Ribeira e litoral sul, onde são esperados chuviscos desde a tarde.

No restante do litoral, capital e Vale do Paraíba, o aumento de nebulosidade deve ocorrer principalmente à noite, com possibilidade de chuviscos isolados. Nas demais regiões de São Paulo, a previsão é de Sol, com umidade relativa do ar ainda baixa.