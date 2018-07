SP tem dois caminhões queimados

Os caminhões pegaram fogo por volta da 1 hora na altura da Rua Fructuoso Vianna, 100, no Horto Florestal, na zona norte. O Corpo de Bombeiros destacou duas viaturas para apagar as chamas. O 38º DP (Vila Amália) recebeu a ocorrência. Nenhum suspeito das duas ações havia sido detido até a manhã desta quinta-feira.

Investigações

O secretário de Estado da Segurança Pública, Fernando Grella Vieira, disse nesta quarta-feira que não descarta a participação do crime organizado nas ações. Desde o fim de semana, veículos de dez linhas deixaram de circular no bairro no período da noite. Em alguns bairros, moradores falam em toque de recolher.

Grella disse ainda que recomendou, também nesta quarta, em reunião com o Comando-Geral da PM, o reforço do policiamento nessas regiões. Farão parte desse reforço policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e do 2º Batalhão de Choque. O secretário de Estado da Segurança Pública afirmou ainda que discute com as empresas de transporte medidas para combater os incêndios em ônibus. Uma reunião entre as duas partes foi realizada na sexta-feira, 24.

Já o prefeito Fernando Haddad (PT) descartou o envio de homens da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para as áreas afetadas pelos ataques. Segundo Haddad, a GCM tem como prioridade zelar pelo patrimônio imobiliário da Prefeitura de São Paulo e não tem treinamento para enfrentar situações como as que envolvem coletivos.