SP tem estado de alerta devido à baixa umidade do ar A capital paulista está em estado de alerta desde as 13h30 desta sexta-feira devido à baixa umidade do ar. Nesse horário, a Defesa Civil de São Paulo registrou índice de 19% de umidade relativa. O cálculo da umidade do ar é feito pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e computado pela Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana.