SP tem estrutura para enfrentar gripe suína, diz Serra O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou hoje que o Estado tem estrutura para enfrentar eventuais casos de gripe suína. "Temos a melhor estrutura de saúde do Brasil, tanto no Estado como no município de São Paulo. Não é impossível virem casos para cá, mas até agora não vieram e espero que não venham", disse. Segundo Serra, seu governo atua em conjunto com o Ministério da Saúde na tomada das medidas preventivas. "A grande medida é detectar se tem problemas. Se tiver, outras medidas virão."