SP tem junho mais chuvoso desde 1987, diz Climatempo

De acordo com a Climatempo, desde 1987 não era registrado um acumulado tão alto para a capital paulista. O recorde de junho é de 1983, quando choveu 220,7 mm no mês, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta terça-feira, não deve chover e a temperatura máxima pode chegar a 25ºC na capital. A previsão para a Grande São Paulo é de uma quarta-feira com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. O dia começa com 16ºC em São Paulo e os termômetros podem atingir os 25ºC nesta quarta-feira, segundo a Climatempo.