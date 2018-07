SP tem madrugada mais fria de novembro desde 1979

Durante a tarde, o sol apareceu entre nuvens e diminuiu a sensação de frio, mas a máxima não ultrapassou os 21ºC. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no final do dia a nebulosidade volta a aumentar. Não há previsão de chuvas significativas.

Os próximos dias seguem com sol, variação de nuvens e temperaturas em gradativa elevação. As madrugadas permanecem frias com termômetros oscilando em torno dos 10ºC, mas no período da tarde a máxima pode chegar aos 26ºC na sexta-feira, dia 4. A umidade relativa do ar entra em declínio, mas não atinge níveis críticos.