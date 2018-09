SP tem madrugada mais fria de outubro em 16 anos A cidade de São Paulo teve a madrugada mais fria do mês de outubro desde 1994. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura registrada foi a mais baixa para o mês nos últimos 16 anos. Na madrugada desta quarta-feira, os termômetros marcaram 10,3ºC por volta das 5 horas, no Mirante de Santana, na zona norte de São Paulo. Na zona sul da capital paulista, a estação meteorológica da Universidade de São Paulo (USP), na região do Zoológico, registrou 8,7ºC.