SP tem madrugada mais fria do ano

A frente fria que mudou o tempo já está no Rio de Janeiro, mas parte de suas áreas de nuvens e chuva continuam espalhadas por todo o Estado de São Paulo. Segundo a Climatempo, a sexta-feira segue chuvosa na Grande São Paulo, com chuva moderada durante algumas horas. Há possibilidade de alagamentos pequenos e médios até a noite.

A chuva e a presença de ventos frios de origem polar vão manter a temperatura baixa o dia todo. No fim de semana, a nebulosidade diminui e o sol reaparece, mas principalmente no domingo. Neste sábado já haverão períodos com sol à tarde, mas entre muitas nuvens. As madrugadas no fim de semana serão tão frias como a desta sexta-feira. Mas com a volta do sol as tardes serão agradáveis. O domingo será com sensação de calor à tarde.