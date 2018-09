SP tem madrugada mais fria do ano e deve esfriar mais A madrugada deste domingo foi a mais fria do ano na capital paulista, mas a expectativa do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de que novas mínimas sejam registradas até quarta-feira. Segundo o 7º Distrito do Inmet, localizado em São Paulo, a mínima deste domingo foi de 12,3ºC na cidade, verificada no Mirante de Santana, na zona Norte. Em Campos do Jordão, a temperatura caiu a 6,4ºC; em Taubaté, a 8,8ºC, e, em Franca, a 10,2ºC. Amanhã, segunda-feira, o céu ficará parcialmente nublado na capital e amanhecerá com névoa, com a temperatura mantendo-se estável em relação a hoje, segundo a previsão do Inmet. A previsão é de que a mínima seja de 12ºC e a máxima, de 21º. Há possibilidade de chuva no Nordeste do Estado e no litoral norte, onde a temperatura variará de 14ºC a 24ºC. Para terça, conforme o site do Instituto, a expectativa é a de que a máxima seja mantida em 21ºC, mas a mínima pode cair para 11ºC. Na quarta, a máxima cede para 20ºC e, a mínima, para 10ºC. Em Santa Catarina, há previsão de nevoeiro no Centro-Oeste e no Sul do Estado, de acordo com o Inmet de Brasília. "Já está friozinho por lá, mas vai esfriar mais", previu a meteorologista Maria da Dores de Azevedo, que espera temperatura de 12ºC a 24º em Florianópolis, capital do Estado, com possibilidade de chegar a 5ºC em "alguma parte de Santa Catarina". Os municípios de Ermo, Jacinto Machado, Paulo Lopes e Arroio Silva, todos no Estado, estão em situação de emergência por conta do temporal visto na madrugada deste domingo. Na última sexta-feira, um ciclone extratropical atingiu o Sul do País deixando dois mortos e mais de 25 mil desabrigados.