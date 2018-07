SP tem manhã fria e máxima pode atingir 18ºC

No sul do Brasil o dia será frio com predomino de sol na parte oeste da região, afirma o CPTEC. Pode gear no norte do Rio Grande do Sul, na Serra Catarinense e no sul do Paraná.

O órgão de medição climática afirma que no litoral o tempo deve ser instável com chuva a qualquer hora do dia. Na região centro-oeste o dia terá nebulosidade variável com chance de chuva, curtos períodos de sol e temperaturas caindo. Já no Nordeste, conforme informações do CPTEC, haverá predomínio de sol em grande parte da região.

A partir do final da manhã desta terça-feira, as chuvas diminuem em São Paulo e as condições do tempo melhoram sensivelmente. O ingresso de uma massa de ar seco e frio de origem polar derruba as temperaturas nos próximos dias. As mínimas ficam em torno dos 12ºC ao amanhecer e as máximas não superam os 20ºC.