SP tem menos de 1% de lentidão nesta sexta-feira Um acidente provoca 5 km de congestionamento na chegada à São Paulo pela rodovia Anchieta na manhã desta sexta-feira, 31. O trânsito fica lento do km 15 ao km 10, já na entrada da cidade. Com exceção desse ponto, o trânsito é bom em toda a estrada. A situação do tráfego também é tranquila nas demais rodovias que dão acesso à capital paulista nesta manhã.