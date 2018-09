SP tem novo dia nublado; sol deve reaparecer na 6ª feira

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, prevê que, ao longo do dia, o sol apareça de forma tímida entre nuvens. A temperatura deve atingir os 26ºC à tarde. Não há previsão para temporais hoje, apenas chuviscos isolados alternando com períodos de melhoria.

Para os próximos dias a previsão continua a ser de muitas nuvens, pequenas aberturas de sol e temperaturas que variam entre mínimas de 18ºC e máxima de 26ºC. Amanhã, as chuvas se concentram no período da tarde e devem ocorrer na forma de pancadas isoladas, mas de intensidade fraca. Na sexta-feira, o sol volta a elevar as temperaturas que podem atingir os 27ºC.

No restante do País, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), haverá muitas nuvens e chuva de forma fraca e isolada entre os Estados de Espírito Santo, Minas Gerais, norte de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, oeste do Piauí, Maranhão, além de grande parte da Região Norte.

Entre o nordeste da Bahia, Sergipe, Alagoas, leste de Pernambuco e sul da Paraíba, haverá sol e nebulosidade variável. Nas outras áreas do País o dia será de sol e variação de nuvens com pancadas de chuva.