SP tem novo telefone para informações sobre trânsito O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), inaugurou hoje uma nova central telefônica instalada na sede da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O serviço será usado para a população enviar sugestões sobre o trânsito, comunicar danos nos semáforos, acidentes, alagamentos ou mesmo pedir informações sobre o rodízio de veículos e as condições das vias monitoradas pela agência. A central atenderá pelo número 1188. De acordo com nota divulgada pela CET, o serviço entra em operação com 90 linhas telefônicas e 86 operadores para recepcionar as chamadas. Ainda neste semestre a central deverá ser ampliada para 120 linhas. Com o início das operações do novo número, as chamadas direcionadas à CET pelo 156 serão automaticamente transferidas para o 1188. A capacidade passará para 20 mil ligações por dia. Ainda segundo a CET, foram retomadas as operações do sistema de rádio para apoio ao trabalho dos agentes de trânsito, os "marronzinhos". Os 100 primeiros rádios começaram a ser usados hoje e o número de agentes que vão atuar com este equipamento deve ser ampliado para cerca de 800 ainda neste semestre.