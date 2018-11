SP tem o menor índice de umidade relativa do ar do ano

A capital paulista teve a tarde mais seca deste ano. Às 15 horas, a umidade relativa do ar atingiu 19% na estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no Mirante de Santana, na zona norte. No mesmo horário, a temperatura era de 26,8ºC. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera insatisfatórios índices abaixo dos 30%. O menor índice do ano até então havia sido de 21%, registrado no último dia 15, às 17 horas. O meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, afirmou que o tempo seco é provocado por uma massa de ar quente seco. Segundo ele, é provável que a partir deste fim de semana a situação melhore, com a chegada de uma frente fria. Apesar da possibilidade de chuva, o índice pluviométrico deste mês deve ser o mais baixo desde o início das medições do instituto no Mirante, em 1943. Os índices mais baixos para o mês, de 0,4 mm, foram verificados em 1961 e 1974. Neste mês, ocorreram apenas chuviscos, em dois dias.