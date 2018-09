SP tem oito das 10 principais obras culturais atrasadas

"Obra pública é complicada mesmo", admite o secretário municipal de Cultura, Carlos Augusto Calil. "Se até em construções particulares atrasos acontecem, na esfera pública, onde precisa licitação, homologação etc., o atraso é terrivelmente maior."

A demora fica evidente no caso das obras municipais porque há uma legislação, de 1991, que obriga o Poder Público a manter na frente de cada obra uma placa contendo informações como valor do contrato e prazo para o término. Quem passa na frente da Biblioteca Mário de Andrade, no centro, por exemplo, pode ver que a reforma, iniciada em setembro de 2007, deveria ter sido concluída 18 meses depois - ou seja, em março de 2009. Até hoje, porém, não reabriu. Agora, a previsão da secretaria é que o edifício principal da biblioteca mais importante de São Paulo só fique tinindo no fim deste ano.

"Ao longo da obra vão surgindo imprevistos, que exigem nossa readequação", argumenta Ronaldo Ritti Dias, diretor da Concrejato, empresa encarregada da reforma. "É importante resolver esses problemas, mesmo que com atraso, para não prejudicar o imóvel futuramente." Ou seja: no entendimento dos envolvidos, é melhor demorar mais a fazer malfeito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.