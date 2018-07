SP tem outra noite de violência com ao menos 10 mortes

Em São Paulo, um homem foi morto com vários tiros em frente ao prédio onde morava em Itaquera, na zona leste. De acordo com a polícia, motociclistas passaram atirando contra o local na Rua São Felix do Piauí. A vítima, que estava dentro de um carro, chegou e ser levada para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu. Segundo policiais, o condomínio é conhecido por ser residência de famílias de alguns PMs.

Na zona sul da capital, outro homem foi baleado dentro de uma pizzaria no Campo Limpo. De acordo com a Polícia Militar, o rapaz foi encaminhado para o pronto-socorro da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, dois homens foram mortos a tiros no Jardim Vista Alegre. A polícia diz ter encontrado as vítimas com ferimentos no corpo e acionado o socorro, mas elas morreram antes de serem atendidas. Não há informações sobre suspeitos ou o que causou o crime.

Em Santo André, no ABC paulista, um homem de 39 anos morreu ao ser atingido por disparos que teriam sido feitos por suspeitos em uma moto. Um adolescente de 16 anos que estava junto também foi baleado, mas recebeu atendimento médico. De acordo com a PM, as duas vítimas seriam usuárias de drogas.

Perseguição

Ainda no ABC, uma perseguição acabou com três suspeitos mortos no bairro de Taboão, em São Bernardo do Campo. Segundo informações da PM, policiais abordaram um veículo com três homens, mas, ao perceberem a presença dos agentes, os supostos criminosos tentaram fugir. Houve troca de tiros. Os suspeitos foram baleados e chegaram a ser levados para o pronto-socorro do bairro, mas morreram no hospital, de acordo com a polícia.

Os PMs que participaram da ocorrência dizem ter encontrado uma metralhadora e dois revólveres no carro dos suspeitos.

Execuções

Também em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, mais três pessoas morreram e outras seis foram baleadas em algumas ocorrências em locais próximos.

O primeiro caso aconteceu no fim da noite de sexta-feira, na Passagem Campina Grande, no bairro Alves Dias. No local, um homem foi baleado e levado para o pronto-socorro do Hospital Central da cidade, mas não resistiu e faleceu. Ainda não há informações sobre suspeitos.

Cerca de 40 minutos depois, mais três pessoas foram atingidas por disparos no bairro dos Casa. Todos foram levados para Unidade de Pronto Atendimento de Alvarenga, mas dois homens não resistiram aos ferimentos.

Por volta das 2h30 deste sábado, suspeitos passaram atirando contra pessoas que estavam em um bar da cidade e atingiram cinco homens que estavam na Rua Jerônimo Moratti, também no bairro dos Casa. Eles foram socorridos ao Hospital Alves Dias e não correm risco de morte.

Policial

Segundo a PM, o soldado ferido na manhã deste sábado foi abordado por dois homens em uma moto na Rua Doutor Zuquim, em Santana, por volta 5h45. Os suspeitos teriam tentado roubar sua Honda CBX 250 Twister e, na abordagem, deram um golpe no rosto do policial, fugindo sem levar a motocicleta. O soldado está hospitalizado. Segundo a PM, uma testemunha presenciou a ação dos bandidos e irá colaborar com as investigações.