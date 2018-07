SP tem quase 90% de praias próprias para banho A poucos dias do carnaval, quase 90% das praias do litoral paulista estão próprias para banho, segundo resultado das amostragens recolhidas pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) entre os dias 11 de janeiro e 8 deste mês. De acordo com o boletim da Cetesb, 135 das 154 praias do Estado monitoradas apresentam boas condições de balneabilidade. Na Baixada Santista, os destaques são para Santos, Bertioga e Peruíbe, que têm todas as praias próprias para banho. Guarujá, Itanhaém e Mongaguá têm apenas uma praia imprópria. Em Praia Grande, das 12 opções à disposição dos turistas, oito estão com balneabilidade favorável. Já em São Vicente, as praias dos Milionários e a do Gonzaguinha estão impróprias para banho. No litoral norte, das 13 praias de Ilhabela, apenas uma, a da Ilha das Cabras, encontra-se imprópria. São Sebastião tem apenas duas (Pontal da Cruz e Porto Grande) das suas 29 praias não aprovadas nas amostragens da Cetesb. Em Ubatuba, 22 das 26 praias têm condições de receber banhistas, enquanto 12 das 15 de Caraguatatuba também estão em boas condições. Já em relação ao litoral sul, o relatório aponta que todas as praias de Iguape e Ilha Comprida estão com bandeira verde.