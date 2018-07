SP tem recorde de 41 flagrantes da lei seca por dia

Os números confirmam tendência já apontada pelo Estado em fevereiro: a proporção de motoristas flagrados pelas blitze da PM, em relação ao total de motoristas submetidos ao teste do bafômetro, está crescendo. No ano passado, apenas 2,95% das pessoas submetidas ao teste estavam bêbadas. Neste ano, o porcentual chega a 6,5%.

Para a Polícia Militar, o aumento dos flagrantes não quer dizer que o paulistano está respeitando menos a lei seca. O capitão Paulo Oliveira, do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), afirma que neste ano as blitze têm sido direcionadas para os pontos da cidade onde o número de flagrantes é maior. "É um aprimoramento e um direcionamento das ações", afirma. "Se em um ponto há registro de quatro flagrantes e em outro há 40, direcionamos as ações para o lugar com mais desrespeito à lei", explica.

Ainda de acordo com a PM, a zona sul é a região mais crítica da cidade no quesito desrespeito, com destaque para a região da Vila Olímpia e do Itaim-Bibi, seguido pela Vila Madalena, na zona oeste. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo