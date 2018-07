SP tem recorde de congestionamento pela manhã

Às 11h, os congestionamentos chegaram a 148 km, o mesmo volume do recorde do ano no horário de pico matinal (que vai das 7h às 10h), ocorrido às 9h do dia 5 de abril. Fora das horas de pico, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou não ter um balanço dos índices de lentidão.

As vias com o pior trânsito eram as marginais. A do Tietê tinha, na pista expressa, 18,2 km de filas. Já a do Pinheiros, 9,3 km. Por causa da greve, a CET informou que suspendeu o rodízio na tarde desta quinta-feira.