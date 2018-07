SP tem segundo pior trânsito do ano na saída do feriado A cidade de São Paulo registrou 225 km de lentidão às 19 horas desta quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o índice é o segundo pior do ano, empatando o registrado no mesmo horário do dia 11 de abril.