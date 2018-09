SP tem série de eventos simultâneos sobre design Até domingo, a capital paulista será a sede do KM.M.MM - Viver Design em São Paulo, o maior conjunto de eventos simultâneos sobre o tema já ocorrido na cidade - serão exposições, palestras, debates, oficinas, filmes e instalações. Promovido pela Secretaria Municipal de Relações Internacionais e por 47 entidades, o evento quer transformar São Paulo na capital sul-americana do design. ?Planejamos novas iniciativas para trazer especialistas e mostrar a cidade?, explica o secretário Alfredo Cotait Neto. Há eventos em locais como o Museu Brasileiro da Escultura, o Jockey Clube, o Conjunto Nacional e estações de trem e metrô. No Museu da Casa Brasileira, a instalação Eu Não Sou + de Plástico, Sou Sustentável e Gero Renda apresenta 20 sacolas de compra duráveis criadas por designers em parceria com comunidades carentes. Amanhã é o último dia para ver as peças. Às 17 horas de hoje haverá palestra com o designer inglês Peter Marigold, no CAD Casa & Design, que fica até domingo em uma mansão no Alto de Pinheiros. Sob o tema da sustentabilidade, o CAD exibe 44 ambientes com soluções ecológicas e confortáveis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.