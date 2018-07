SP tem tarde com sol e temperatura agradável O domingo segue com muitas nuvens no céu, mas com predomínio de sol na cidade de São Paulo. Por isso, o tempo segue quente e com temperaturas na casa dos 26ºC. Já a umidade relativa do ar segue variando entre 40% e 45%, índice não adequado para a saúde humana, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).