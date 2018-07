SP tem tempo nublado e previsão de pancadas de chuva A formação de áreas de instabilidade associadas à uma forte área de baixa pressão sobre o Paraguai e o Sul do Brasil influencia as condições do tempo sobre o Estado de São Paulo, neste domingo, 13. Por isso, são esperadas pancadas de chuva nas próximas horas sobre a Grande São Paulo e capital. A precipitação deve se estender ao longo da noite.