SP tem trânsito acima da média no 'Dia Sem Carro'

Às 13h20 , São Paulo contava com 2,8% de congestionamento nas ruas da capital, ou seja, 24 km de filas. O número é acima da média registrada aos sábados. Segundo a CET, o aumento no índice acontece porque os paulistas não devem ter levado em consideração o Dia Mundial Sem Carro e, com a implantação das ciclofaixas de lazer em alguns dos principais pontos da cidade, o tráfego acabou ficando intenso.

Desde as 7 horas deste sábado os 41 km de ciclofaixas paulistas vigoraram em comemoração ao Dia Mundial Sem Carro. A medida, porém, não evitou que houvesse excesso de veículos e filas na Avenida Paulista, via que conta, desde o dia 2 de setembro, com 2,5 km de faixa de lazer. Neste início de tarde, a via tinha 1,3 km de lentidão no sentido Consolação. O motorista que trafega na avenida reduz a velocidade entre a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Pamplona.

Um acidente ocorrido por volta das 9h40 desta manhã também contribuiu com o alto índice de lentidão registrado. Uma caminhonete e uma motocicleta colidiram na altura da Ponte dos Remédios, no sentido Ayrton Senna. O acidente, além de deixar uma pessoa ferida, interditou duas faixas da pista expressa por duas horas. A marginal chegou a ter 8 km de filas no horário, mas o fluxo foi normalizado.

O paulistano enfrenta ainda lentidão na Marginal do Pinheiros, no sentido Castelo Branco, desde a Ponte Ary Torres e a Avenida Eusébio Matoso. Outros congestionamentos estão concentrados na Avenida Vinte e Três de Maio. Para os motoristas que pretendem trafegar no sentido Santana, há morosidade entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Pedro de Toledo. A Avenida Rebouças também não é uma via aconselhável, porque há excesso de veículos no sentido centro. O motorista enfrenta lentidão entre a Rua Oscar Freire e o Túnel Maria Carolina.

Ciclofaixa

A Ciclofaixa de Lazer do centro de São Paulo foi implantada pela primeira vez neste sábado. O percurso, de 2,5 km, é circular e tem início na Praça João Mendes, a partir do cruzamento com a Avenida Liberdade.

Além do centro da capital, há vias de acesso restrito a veículos também na Avenida Paulista e na zona leste. Ao todo, 41 km de ciclofaixas que funcionam normalmente aos domingos estão em vigor neste sábado, em função do Dia Mundial Sem Carro. O objetivo é incentivar os paulistas a utilizarem transportes alternativos e, por consequência, diminuírem a poluição e os congestionamentos em São Paulo.