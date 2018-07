SP tem trânsito recorde desde rodízio de caminhões O índice de congestionamento bateu o recorde do ano hoje desde a implementação do rodízio de caminhões, no dia 30 de junho. Segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h30 foram registrados 155 quilômetros de lentidão em toda a cidade. A marca anterior era de 145 quilômetros, no último dia 15. Antes do rodízio dos caminhões, o recorde era de 186 quilômetros de trânsito parado, no dia 11 de março, também por conta de chuvas e acidentes em toda a cidade. Os motoristas devem evitar trafegar pela Marginal do Tietê na manhã de hoje. Quase toda a extensão da via estava com trânsito parado, no sentido Castello Branco, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Do total de 24,5 quilômetros de extensão, mais de 21 quilômetros nas duas pistas estavam com tráfego parado.