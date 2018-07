SP tem zona leste e Marginal em estado de atenção Uma forte chuva levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar, às 17h15 de hoje, estado de atenção na zona leste de São Paulo e na região da Marginal do Tietê. Segundo o CGE, são atingidos principalmente os bairros de Ermelino Matarazzo, São Miguel Paulista e Penha. Existe a possibilidade de queda de granizo. Na zona oeste e em parte da norte, chove levemente, com alguns pontos moderados. Até as 17h39, as vias da cidade não apresentavam pontos de alagamento.