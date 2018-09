SP tenta volta de leito privado no SUS O governo estadual entrou ontem com agravo no Tribunal de Justiça de São Paulo para tentar suspender a liminar que proibiu os hospitais públicos administrados por Organizações Sociais (OSs) de destinar até 25% de seus serviços a pacientes de planos de saúde. A liminar foi concedida a pedido do Ministério Público estadual, para quem a legislação favorece a chamada "portal dupla" na rede pública. No mês passado, a Secretaria de Estado da Saúde havia autorizado o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp) e o Hospital de Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini a ofertar seus serviços a particulares. / K.T.