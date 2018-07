SP terá 1ª ação de limpeza de movimento internacional O bairro do Brás, na região central de São Paulo, recebe no próximo domingo uma ação do Movimento Limpa Brasil Let''s do it!, a primeira a ser realizada na capital paulista. O projeto, que nasceu na Estônia e chega ao Brasil após passar por mais de 20 países, pretende incentivar a mudança de atitude do brasileiro em relação ao hábito de jogar lixo fora do lixo.