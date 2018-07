SP terá 2.º hospital público para cães e gatos

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Ricardo Teixeira, afirmou que o primeiro hospital opera na capacidade máxima. "O do Tatuapé (na zona leste) atende cem animais por dia. Ainda não posso falar se o novo será um pouco maior, um pouco menor, que está sendo estudado de acordo com a demanda da região", disse. Teixeira afirmou que o espaço será gerido pela mesma instituição que administra o hospital para animais do Tatuapé, a Anclivepa-SP.O custo mensal do equipamento é de R$ 600 mil. A estimativa é que a nova unidade tenha custo similar.