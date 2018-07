SP terá 6ª feira de sol, mas pode chover no fim de semana

Esta sexta-feira, 28, em São Paulo será de sol forte e ar abafado, com temperaturas oscilando entre os 31ºC, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Entre o meio da tarde e o início da noite, o calor combinado com a entrada da brisa marítima formam algumas nuvens carregadas, que provocam pancadas de chuva de maneira isolada. Atenção para os baixos índices de umidade relativa do ar, em torno ou ligeiramente abaixo dos 30%.

Amanhã será mais um dia com sol forte e calor na Grande São Paulo. As altas temperaturas e a aproximação de áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva no final da tarde e no período da noite. Há potencial para chuva forte e formação de alagamentos. Os termômetros oscilam entre 19ºC e 33ºC.

No domingo, uma frente fria avança ao largo do litoral paulista e deixa o tempo instável na Grande São Paulo. Pode chover forte e a temperatura cai. Mínima de 18ºC e máxima de 26ºC.