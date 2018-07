SP terá campanha de vacinação contra Pólio no dia 14 A campanha de vacinação contra poliomielite em São Paulo ocorrerá no próximo dia 14. A Secretaria da Saúde paulista pretende imunizar 95% das cerca de 3 milhões de crianças com até 5 anos que vivem no Estado. Segundo a pasta, nenhum caso da doença é registrado no Estado há 20 anos. O último diagnóstico foi feito em 1988, na cidade de Teodoro Sampaio. As crianças poderão ser vacinadas em 18.226 postos fixos e volantes espalhados no Estado. Ao todo, serão oferecidas 4,7 milhões doses da vacina. A segunda fase da campanha está marcada para 9 de agosto. "A paralisia infantil é uma doença grave que pode ser evitada com a vacinação. Por isso, é muito importante levar as crianças aos postos de saúde", afirmou o secretário da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. A doença é caracterizada por febre, mal-estar, cefaléia e pode causar paralisia. No País, os últimos casos ocorreram há 19 anos, nos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. De acordo com a Secretaria da Saúde, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, em 2006, apenas quatro países registraram casos de pólio: Afeganistão, Índia, Nigéria e Paquistão.