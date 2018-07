SP terá chuva no fim da tarde; semana começa com frio O domingo começou com muitas nuvens, névoa úmida e temperatura em torno de 16ºC na capital paulista. Ao longo do dia, áreas de instabilidades associadas a um sistema frontal devem provocar pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. A máxima deve ficar em torno de 22ºC.